Профсоюзы хотят обязать защищать права работников

Регулярные жалобы на пассивность профсоюзов стали поводом для поправок в законодательство, сообщает ИА DEITA.RU.

Как выяснили депутаты Госдумы, в текущей редакции закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности» трудовые объединения имеют право защищать права трудящихся. Тогда как это должно быть их обязанностью. Это противоречие и хотят устранить, пишет «Парламентская газета».

«Люди постоянно жалуются на бездействие профсоюзных работников, которые перекладывают заботу о них на органы государственной власти. Вот недавно пожаловалась медсестра диспансера – ее переводят в операторы регистратуры, при этом ее работа не меняется, но она лишается ряда надбавок. На наш взгляд, тут должны вмешаться профсоюзы, но не вмешиваются», – считает соавтор инициативы Алексей Цивилёв, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Для профсоюзов, которые не борются с нарушениями прав трудящихся, хотят ввести систему штрафов. Для этого подготовлены поправки и в Кодекс об административных правонарушениях.