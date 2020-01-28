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Профсоюзы Приморья недовольны задержкой зарплаты педагогам
Зарплаты сотрудникам образовательных учреждений после задержки уже выплачиваются, однако в Федерации профсоюзов Приморского края осталось недовольство. Члены профсоюзов сообщают, что ситуация с задержкой повторяется неоднократно, при этом причины отсутствия заработной платы каждый раз озвучивают иные, сообщает DEITA.RU по материалам ФППК.
В текущем году причиной послужили «технические проблемы», возникшие в связи с преобразованием администрации Приморья в Правительство Приморского края. В январе прошлого года задержка зарплаты произошла по вине перехода на единую систему оплаты труда.
Представители профсоюзов недоумевают, почему о технических нюансах нельзя позаботиться заранее.
В текущем году после задержки выплат, в Федерацию профсоюзов поступила масса звонков от недовольных граждан. В социальных сетях педагогам активно советовали обращаться в надзорные органы. Однако подобные методы принесли бы большое количество проблем руководителям школ, хотя от них самих мало что зависело.
В связи со случаями задержки зарплат Федерация профсоюзов Приморья разработала памятку, в которой сообщается, какие действия можно предпринять руководителям для разрешения ситуации.
Кроме того, в Федерации профсоюзов намерены выяснить, как в реальности реализуются обещания властей Приморского края не допустить понижения зарплат после изменения районного коэффициента.
Софья Корф