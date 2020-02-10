Прогноз на понедельник уточнили приморские синоптики

В южных районах Приморского края в понедельник, 10 февраля, местами возможны небольшие осадки, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, днем 10 февраля в крае ветер будет северный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха от -3 до -8°С , а на севере края до -11°C.

Во Владивостоке днем 10 февраля преимущественно без осадков. Ветер будет северный умеренный до сильного 9-14 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем от -6 до -8°С

Напомним, что всю предыдущую неделю в крае были довольно суровые морозы – так, минувшая среда признана самым холодным днем за весь зимний сезон 2019-2020 года. Далее будет только потепление – по крайней мере, таких сильных морозов в ближайшее время не ожидается.