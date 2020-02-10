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6 Декабрь 2019, 18:15

Прогноз на понедельник уточнили приморские синоптики

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В южных районах Приморского края  в понедельник, 10 февраля, местами возможны небольшие осадки, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, днем 10 февраля в крае ветер будет северный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха от  -3 до -8°С , а на севере края  до -11°C.

Во Владивостоке днем 10 февраля преимущественно без осадков. Ветер будет северный умеренный до сильного 9-14 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем от  -6 до -8°С

Напомним, что всю предыдущую неделю в крае были довольно суровые морозы – так, минувшая среда признана самым холодным днем за весь зимний сезон 2019-2020 года. Далее будет только потепление – по крайней мере, таких сильных морозов в ближайшее время не ожидается.

 

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