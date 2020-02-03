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Прогноз на понедельник уточнили синоптики
В Приморском крае в понедельник 3 февраля местами возможны небольшие осадки, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.
Как отмечают приморские синоптики, днем 3 февраля в Приморском крае возможен местами небольшой снег. Ветер будет северный и северо-западный слабый до умеренного 6-14 м/с. Температура воздуха от -9 до -14°С , а на юго-востоке края от -3° до -8°C.
Во Владивостоке днем 3 февраля преимущественно без осадков. Ветер будет северный умеренный до сильного 9-14 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем от -6 до -8°С
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