Прогноз на понедельник уточнили синоптики

В Приморском крае в понедельник 3 февраля местами возможны небольшие осадки, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, днем 3 февраля в Приморском крае возможен местами небольшой снег. Ветер будет северный и северо-западный слабый до умеренного 6-14 м/с. Температура воздуха от -9 до -14°С , а на юго-востоке края от -3° до -8°C.

Во Владивостоке днем 3 февраля преимущественно без осадков. Ветер будет северный умеренный до сильного 9-14 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем от -6 до -8°С