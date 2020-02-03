telegr wh call

Новости

Алексей Тимченко: «Без ускорения экономики не решить социальных задач развития региона»

3 Февраль 2020, 09:00

Прогноз на понедельник уточнили синоптики

3 Февраль 2020, 08:08

Вымирание россиян обсудят в Госдуме

3 Февраль 2020, 07:03

WhatsApp отключился на миллионах телефонов

3 Февраль 2020, 06:12

День сурка проспали российские звери

3 Февраль 2020, 05:34

Мишустин приравнял коронавирус к чуме, холере и СПИДу

3 Февраль 2020, 04:29

Памела Андерсон развелась через 12 дней после свадьбы

3 Февраль 2020, 03:16

Кириенко: Россия справилась с последствиями кризиса

3 Февраль 2020, 02:27

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Прогноз на понедельник уточнили синоптики

Русский мост в облаках, непогода

В Приморском крае  в понедельник 3 февраля местами возможны небольшие осадки, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, днем 3 февраля в Приморском крае возможен местами небольшой снег. Ветер будет северный и северо-западный слабый до умеренного 6-14 м/с. Температура воздуха от  -9 до -14°С , а на юго-востоке края от -3° до -8°C.

Во Владивостоке днем 3 февраля преимущественно без осадков. Ветер будет северный умеренный до сильного 9-14 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем от  -6 до -8°С

Читайте также:

Режим ЧС введен в двух приграничных с Китаем районах Приморья

Нелегальный завоз китайцев пресекли в Приморье

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

Дмитрий Санников

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

«Мы разберемся с главой»: Кожемяко недоволен «зимним благоустройством»

Кожемяко оценил свое «назначение в правительство»

«Если я заражен, хочу извиниться»: несчастный китаец показал российское здравоохранение
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...