Новости
Полиция рассказала, как пропадают дети
29 Ноябрь 2019, 12:15
Школьник избил палкой одноклассницу
29 Ноябрь 2019, 12:00
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
29 Ноябрь 2019, 11:45
Новый класс автомобилей появится в России
29 Ноябрь 2019, 11:30
Закон Яровой идет в российские школы
29 Ноябрь 2019, 11:15
Буйный дед напал на полицейских
29 Ноябрь 2019, 11:00
Сын полицейского спас пропавшего ребенка
29 Ноябрь 2019, 10:45
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
Прогноз на последний рабочий день уже известен
Синоптики сказали, чего ожидать от погоды, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики опубликовали прогноз погоды для Владивостока на сегодня, 29 ноября. Данные размещены на портале «Примпогода».
Так, рано утром будет до -13, без осадков. В первой половине дня будет ветер с порывами до 11 м/с, после обеда ветер усилится – до 14 м/с. Весь день будет ясно, без осадков. Температура от -5 до -7 градусов.
Ночью во Владивостоке будет также ясно и ветренно. Столбик термометра опустится до минус 10 градусов.
Елена Миронова
Читайте также:
31 декабря могут сделать законным выходным
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Россияне могут попасть под кредитную амнистию
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Загрузка...