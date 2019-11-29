Прогноз на последний рабочий день уже известен

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Владивосток

Синоптики сказали, чего ожидать от погоды, сообщает DEITA.RU.

Синоптики опубликовали прогноз погоды для Владивостока на сегодня, 29 ноября. Данные размещены на портале «Примпогода».

Так, рано утром будет до -13, без осадков. В первой половине дня будет ветер с порывами до 11 м/с, после обеда ветер усилится – до 14 м/с. Весь день будет ясно, без осадков. Температура от -5 до -7 градусов.

Ночью во Владивостоке будет также ясно и ветренно. Столбик термометра опустится до минус 10 градусов.

Елена Миронова

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