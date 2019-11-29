Прогноз на последний рабочий день уже известен

Синоптики сказали, чего ожидать от погоды, сообщает DEITA.RU.



Синоптики опубликовали прогноз погоды для Владивостока на сегодня, 29 ноября. Данные размещены на портале «Примпогода».

Так, рано утром будет до -13, без осадков. В первой половине дня будет ветер с порывами до 11 м/с, после обеда ветер усилится – до 14 м/с. Весь день будет ясно, без осадков. Температура от -5 до -7 градусов.

Ночью во Владивостоке будет также ясно и ветренно. Столбик термометра опустится до минус 10 градусов.

Елена Миронова