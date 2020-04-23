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Прогноз на пятницу – дождь и облачность
Циклон не торопится покидать большую часть края
Циклон не спешит покидать Приморский край – остаточные проявления его будут и в пятницу, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».
Как отмечают синоптики, на территории края местами пройдут осадки – в основном не слишком обильные и эпизодические.
Накануне циклон проявил себя похолоданием – от 1 до 7 градусов в среднем по краю. Только на южных территориях воздух прогреется до 10 градусов.
Также сильное похолодание отмечалось ночью – в среднем температуры падали ниже нулевой отметки на большей части края.
В пятницу циклон не будет спешить покидать край – местами пройдет дождь, ночью ожидается еще большее похолодание.
В течение ближайших суток будет довольно облачно.