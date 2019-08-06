Тайфун «Франциско» в ночь на вторник, 6 августа, вступил в свои права над Японией и теперь активно продвигается в сторону Корейского полуострова. О том, какое влияние окажет тайфун на Приморский край, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на местных синоптиков.

Для начала стоит отметить, что на Корейском полуострове тайфун наведет свои порядки. Пройдут тропические дожди, а ураганный ветер будет сдувать все на своем пути. Выпустив всю свою мощь, тайфун немного ослабеет и направится в сторону Приморского края.

Уже в четверг, 8 августа, он выйдет на северо-запад Японского моря. По прогнозам, сам вихрь на российский регион не выйдет, однако, смещаясь вдоль приморского побережья, заденет российские территории.

Дожди в том числе ливневые пройдут по всей территории края. В ряде районов количество осадков может достигать 50 миллиметров за 12 часов и более. О надвигающемся шторме предупредили еще в понедельник. Штормовое объявлено на 8 и 9 августа. Прогнозируются подтопления земельных участках в нескольких районах Приморья.

Екатерина Брязгунова