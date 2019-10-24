Прогноз погоды на день озвучен

Ожидается похолодание, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Приморья опубликовали прогноз погоды на четверг, 24 октября. Данные размещены на портале «Примпогода».

По данным метеоэкспертов, ночная температура в крае начинает снижаться из-за воздействия ядра антициклона. В горных районах воздух останет до -12.

Кроме того, днем атмосферное давление будет падать, однако все еще будет слегка повышенным. Несмотря на ночную прохладу, днем будет тепло – до +19.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Днем ожидается свежий ветер, будет холоднее, чем в среду.

Елена Миронова