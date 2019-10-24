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Новости

Веселее вместе: любимый напиток разрешат пить на стадионах

24 Октябрь 2019, 12:00

Африканская чума добралась до известного телеведущего

24 Октябрь 2019, 11:45

Роженицам дадут полмиллиона рублей

24 Октябрь 2019, 11:30

Мэрия Владивостока снова провалила указ президента

24 Октябрь 2019, 11:15

Российским женщинам разрешат меньше работать

24 Октябрь 2019, 11:00

Медведев даст на учебу чиновников 11 миллиадров рублей

24 Октябрь 2019, 10:45

Россияне потерпят: Путин списал колоссальные долги Африке

24 Октябрь 2019, 10:33

Чиновники отберут у школьников сосиски в тесте

24 Октябрь 2019, 10:20

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Прогноз погоды на день озвучен

Золотой мост вид с Чуркина

Ожидается похолодание, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Приморья опубликовали прогноз погоды на четверг, 24 октября. Данные размещены на портале «Примпогода».

По данным метеоэкспертов, ночная температура в крае начинает снижаться из-за воздействия ядра антициклона. В горных районах воздух останет до -12.

Кроме того, днем атмосферное давление будет падать, однако все еще будет слегка повышенным. Несмотря на ночную прохладу, днем будет тепло – до +19.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Днем ожидается свежий ветер, будет холоднее, чем в среду.

Елена Миронова

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