telegr wh call

Новости

Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов

10 Январь 2020, 13:45

Группа избивавших девушек сутенеров отправится в суд

10 Январь 2020, 13:30

Московские трамваи прибыли во Владивосток

10 Январь 2020, 13:15

Дорогу женщинам: Минтруд утвердил рекомендации регионам

10 Январь 2020, 13:00

Банки взвалили платежи на плечи клиентов

10 Январь 2020, 12:45

Уменьшить пенсию в 2020 году могут за переезд в другой регион

10 Январь 2020, 12:30

Владельцам электрокаров хотят дать льготы

10 Январь 2020, 12:15

Бывший ресторатор из Казани займется культурой Владивостока

10 Январь 2020, 12:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Прогноз погоды на последний рабочий день опубликован

трактор

Синоптики сказали, к чему готовиться приморцам, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды для Приморья. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

По данным синоптиков, в пятницу, 10 января, в крае будет аномально тепло – выше нормы января для региона. Всему виной – отрог азиатского антициклона. Осадков в последний рабочий день не предвидится.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Также жителям столицы стоит готовиться к тому, что в городе поднимется северный ветер. Днем до -8 мороза, ночью до -14 градусов.

Елена Миронова

Читайте также:

Восемь коротких недель ждут россиян в 2020 году

Новогодняя доля приморских мэров: что делали главы городов на каникулах

Мошенницу с квартирами поймали и осудили спустя 15 лет

Популярное

Пенсии на карты "Мир" и контроль интернет-переводов - какие изменения ждут россиян

«Бабушка плачет от обиды»: надбавку в 1 рубль объяснили в ПФР

Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

Экономика лавочников: Дальний Восток застраивают торговыми центрами
Загрузка...
Загрузка...