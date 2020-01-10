Прогноз погоды на последний рабочий день опубликован

Синоптики сказали, к чему готовиться приморцам, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды для Приморья. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

По данным синоптиков, в пятницу, 10 января, в крае будет аномально тепло – выше нормы января для региона. Всему виной – отрог азиатского антициклона. Осадков в последний рабочий день не предвидится.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Также жителям столицы стоит готовиться к тому, что в городе поднимется северный ветер. Днем до -8 мороза, ночью до -14 градусов.

Елена Миронова