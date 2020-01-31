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Прогноз погоды на пятницу во Владивостоке известен
Синоптики сказали, что будет с погодой в столице ДФО,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды во Владивостоке. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, рано утром в пятницу, 31 января, во Владивостоке будет сильный ветер до 23 м/с и около 15 градусов мороза. Ближе к обеду ветер ослабеет до 9-14 м/с. Также во Владивостоке потеплеет до -8 градусов.
Ночь на субботу будет достаточно морозной, но по ощущениям теплее, чем предыдущая: до -15 градусов мороза и ветер в пределах 11 м/с.
Елена Миронова
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