Прогноз погоды на пятницу во Владивостоке известен

Синоптики сказали, что будет с погодой в столице ДФО, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды во Владивостоке. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, рано утром в пятницу, 31 января, во Владивостоке будет сильный ветер до 23 м/с и около 15 градусов мороза. Ближе к обеду ветер ослабеет до 9-14 м/с. Также во Владивостоке потеплеет до -8 градусов.

Ночь на субботу будет достаточно морозной, но по ощущениям теплее, чем предыдущая: до -15 градусов мороза и ветер в пределах 11 м/с.

Елена Миронова