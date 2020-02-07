Прогноз погоды на пятницу во Владивостоке уточнили синоптики

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на пятницу, 7 февраля, во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Данные опубликованы на портале «Примпогода».



Так, рано утром в столице ДФО ожидается мороз: около -15 градусов и ветер до 11 м/с. Ближе к обеду в городе потеплеет. Синоптики обещают от -5 до -7 градусов мороза и умеренный ветер 6-11 м/с.

В ночь с пятницы на субботу будет -13…-15 градусов при ветре 8-13 м/с.