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6 Декабрь 2019, 18:15

Прогноз погоды на пятницу во Владивостоке уточнили синоптики

Владивосток

Сильные морозы начинают покидать регион

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на пятницу, 7 февраля, во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, рано утром в столице ДФО ожидается мороз: около -15 градусов и ветер до 11 м/с. Ближе к обеду в городе потеплеет. Синоптики обещают от -5 до -7 градусов мороза и умеренный ветер 6-11 м/с.

В ночь с пятницы на субботу будет -13…-15 градусов при ветре 8-13 м/с.

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