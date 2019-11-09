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Прогноз погоды на субботу озвучили синоптики
Погода в регионе на выходных будет переменчивой, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики составили подробный прогноз погоды на выходные в Приморье. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, в субботу в регионе ожидается прохладная погода: уровень температур останется таким же, как ночью. При этом будет малооблачно и безветренно. А вот в воскресенье уже начнется непродолжительное потепление.
Во Владивостоке в субботу ночью будет до – 4, а днем всего +5. Ожидается умеренный ветер и малооблачная погода.
Елена Миронова
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