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Прогноз погоды на субботу озвучили синоптики

море, Владивосток, город, закат, пасмурно, тучи,

Погода в регионе на выходных будет переменчивой, сообщает DEITA.RU.

Синоптики составили подробный прогноз погоды на выходные в Приморье. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, в субботу в регионе ожидается прохладная погода: уровень температур останется таким же, как ночью. При этом будет малооблачно и безветренно. А вот в воскресенье уже начнется непродолжительное потепление.

Во Владивостоке в субботу ночью будет до – 4, а днем всего +5. Ожидается умеренный ветер и малооблачная погода.

Елена Миронова

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