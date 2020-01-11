Прогноз погоды на субботу уже озвучен

Синоптики сказали, что будет происходить в регионе, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета уже составили подробный прогноз погоды на субботу для Владивостока. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит -5 -7 градусов. Синоптики также предупреждают, что в городе будет сильный ветер – до 14 м/с.

Ночью температура опустится до -14 градусов. Вероятно, ощущаться будет холоднее из-за сильного ветра.

Елена Миронова