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6 Декабрь 2019, 18:15

Прогноз погоды на субботу уже озвучен

зима

Синоптики сказали, что будет происходить в регионе, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета уже составили подробный прогноз погоды на субботу для Владивостока. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит -5 -7 градусов. Синоптики также предупреждают, что в городе будет сильный ветер – до 14 м/с.

Ночью температура опустится до -14 градусов. Вероятно, ощущаться будет холоднее из-за сильного ветра.

Елена Миронова

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