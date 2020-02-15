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6 Декабрь 2019, 18:15

Прогноз погоды на субботу во Владивостоке опубликован

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Весенняя погода закончится в первый выходной

Синоптики опубликовали прогноз погоды на субботу, 15 февраля, во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода». Погода сильно испортится в начале выходных.

По данным синоптиков, в субботу в столице ДФО ожидается от 4 до 6 градусов мороза. При этом в городе будет ветрено: 9-14 м/с, утром порывы будут достигать 18 м/с. Снегопад, который прогнозировали заранее, начнется вечером.

Ночью осадки усилятся, на дорогах будет гололед и метель. Ожидается до -11 градусов при сильном ветре.

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