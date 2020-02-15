Прогноз погоды на субботу во Владивостоке опубликован

Синоптики опубликовали прогноз погоды на субботу, 15 февраля, во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода». Погода сильно испортится в начале выходных.



По данным синоптиков, в субботу в столице ДФО ожидается от 4 до 6 градусов мороза. При этом в городе будет ветрено: 9-14 м/с, утром порывы будут достигать 18 м/с. Снегопад, который прогнозировали заранее, начнется вечером.

Ночью осадки усилятся, на дорогах будет гололед и метель. Ожидается до -11 градусов при сильном ветре.