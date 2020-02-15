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Прогноз погоды на субботу во Владивостоке опубликован
Весенняя погода закончится в первый выходной
Синоптики опубликовали
прогноз погоды на субботу, 15 февраля, во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU со
ссылкой на портал «Примпогода». Погода сильно испортится в начале выходных.
По данным синоптиков, в субботу в столице ДФО ожидается от 4 до 6 градусов мороза. При этом в городе будет ветрено: 9-14 м/с, утром порывы будут достигать 18 м/с. Снегопад, который прогнозировали заранее, начнется вечером.
Ночью осадки усилятся, на дорогах будет гололед и метель. Ожидается до -11 градусов при сильном ветре.
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