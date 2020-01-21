Прогноз погоды на вторник для Владивостока опубликован

Осадков, по сообщениям синоптиков, не ожидается, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 21 января, во Владивостоке будет достаточно холодно. Данные погоды на этот день опубликованы на портале «Примпогода».

Так, ранним утром ожидается до -16 градусов мороза, при ветре до 16 м/с. Днем воздух немного прогреется: станет -5…-7 градусов, при ветре до 11 м/с.

В ночь на среду, 22 января, будет до -11 градусов мороза. Ветер 6-11 м/с.

Елена Миронова