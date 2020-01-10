Прогноз погоды на выходные озвучили синоптики

Приморцам стоит готовиться к морозам, сообщает DEITA.RU.



Прогноз погоды на первые выходные дни нового года уже готов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

По данным синоптиков, на погоду в субботу и воскресенье будет оказывать влияние антициклон. Это значит, что сильных осадков ждать не стоит.

В субботу в Приморье будет морозно. Ночью ожидается от -16 до -22 градусов. На севере будет до -32 градусов, а на побережью до -12. Днем теплее: -2…-7 градусов.

В воскресенье антициклон усилится, и столбики термометров опустятся еще ниже: на 1-3 градуса по сравнению с субботой.

Во Владивостоке без осадков, поднимется сильный северный ветер. Днем -6…-10 градусов, ночью до -15.

Елена Миронова