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Прогноз погоды на выходные озвучили синоптики
Приморцам стоит готовиться к морозам, сообщает DEITA.RU.
Прогноз погоды на первые выходные дни нового года уже готов. Об этом сообщает портал «Примпогода».
По данным синоптиков, на погоду в субботу и воскресенье будет оказывать влияние антициклон. Это значит, что сильных осадков ждать не стоит.
В субботу в Приморье будет морозно. Ночью ожидается от -16 до -22 градусов. На севере будет до -32 градусов, а на побережью до -12. Днем теплее: -2…-7 градусов.
В воскресенье антициклон усилится, и столбики термометров опустятся еще ниже: на 1-3 градуса по сравнению с субботой.
Во Владивостоке без осадков, поднимется сильный северный ветер. Днем -6…-10 градусов, ночью до -15.
Елена Миронова