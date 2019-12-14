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Прогноз погоды на выходные уже озвучен
Синоптики рассказали, чего ждать приморцам от погоды,
сообщает DEITA.RU.
Погода в Приморье на этих выходных будет переменчивой. Об этом сообщается на портале «Примпогода».
Как обещают синоптики, утро ожидается теплым и снежным – снегопады, сильные и умеренные, пройдут в некоторых районах края. Днем снежный циклон покинет регион, снег прекратится. В среднем в Приморье ожидается от 0 до -5 градусов, на северо-востосоке до -12 градусов.
В воскресенье в регионе без осадков, начнется похолодание. Однако оно задержится только на полдня – к вечеру ветер сменится на южный и принесет потепление.
Елена Миронова