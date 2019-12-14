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Выходные без света пройдут по этим адресам

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6 Декабрь 2019, 18:15

Прогноз погоды на выходные уже озвучен

снег

Синоптики рассказали, чего ждать приморцам от погоды, сообщает DEITA.RU.

Погода в Приморье на этих выходных будет переменчивой. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

Как обещают синоптики, утро ожидается теплым и снежным – снегопады, сильные и умеренные, пройдут в некоторых районах края. Днем снежный циклон покинет регион, снег прекратится. В среднем в Приморье ожидается от 0 до -5 градусов, на северо-востосоке до -12 градусов.

В воскресенье в регионе без осадков, начнется похолодание. Однако оно задержится только на полдня – к вечеру ветер сменится на южный и принесет потепление.

Елена Миронова

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