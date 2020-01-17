Новости
«Суперджеты» оставят на Дальнем Востоке
17 Январь 2020, 11:15
Главная елка страны пойдет на сувениры
17 Январь 2020, 11:00
Эксперты рассказали, как сэкономить на счетах ЖКХ
17 Январь 2020, 10:45
Украинцы потребовали уволить премьер-министра
17 Январь 2020, 10:30
Призывники смогут получить отсрочку по кредиту
17 Январь 2020, 10:15
Мишустин оказался автором песен Лепса
17 Январь 2020, 10:00
Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2020 году
17 Январь 2020, 09:46
Владивостокцы жалеют о «летающей тарелке» в центре города
17 Январь 2020, 09:31
Прогноз погоды на выходные в Приморье озвучили синоптики
На главный православный праздник обещают снегопад, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные, 18 и 19 января. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, суббота будет относительно теплой – на это повлияет приход теплой воздушной массы. Ожидается от -1 до -8 градусов, на севере до -13 градусов.
В ночь на воскресенье, 19 января, к Приморью подойдет циклон с Японского моря. В регионе еще сильнее потеплеет. На севере осадков не ожидается, там сохранятся морозы.
Во Владивостоке будет малооблачно, до -14 градусов ночью и -7 днем. Крещенская ночь будет не суровой: небольшой снег и умеренный ветер.
Елена Миронова