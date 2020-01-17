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6 Декабрь 2019, 18:15

Прогноз погоды на выходные в Приморье озвучили синоптики

снег

На главный православный праздник обещают снегопад, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные, 18 и 19 января. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, суббота будет относительно теплой – на это повлияет приход теплой воздушной массы. Ожидается от -1 до -8 градусов, на севере до -13 градусов.

В ночь на воскресенье, 19 января, к Приморью подойдет циклон с Японского моря. В регионе еще сильнее потеплеет. На севере осадков не ожидается, там сохранятся морозы.

Во Владивостоке будет малооблачно, до -14 градусов ночью и -7 днем. Крещенская ночь будет не суровой: небольшой снег и умеренный ветер.

Елена Миронова

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