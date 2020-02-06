Прогноз погоды на выходные в столице ДФО уже опубликован

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Приморские синоптики уже опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Погода будет вполне комфортной в эти дни.

По данным портала «Примпогода», в субботу во Владивостоке будет переменная облачность, до -10 градусов. Ветер 9-14 м/с – умеренный.

В ночь на воскресенье будет до 16 градусов мороза. Ветер также не должен усилиться – максимум 11 м/с. Днем в воскресенье будет -7…-9 градусов мороза, ветер 6-11 м/с.

 

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