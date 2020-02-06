Новости
Больной коронавирусом китаец рассказал о лечении в России
6 Февраль 2020, 08:45
Прогноз погоды на выходные в столице ДФО уже опубликован
6 Февраль 2020, 08:15
Почти 20 россиян вернулись из Китая через приморскую границу
6 Февраль 2020, 07:45
Спасенному медвежонку в Приморье подарили игрушку
6 Февраль 2020, 07:15
Прогноз погоды во Владивостоке на четверг озвучили синоптики
6 Февраль 2020, 06:30
Заворотнюк попросили не делать тайну из болезни
6 Февраль 2020, 05:45
Доктор Мясников призвал не паниковать из-за коронавируса
6 Февраль 2020, 05:00
Врач-нарколог рассказал о вреде любимого напитка россиян
6 Февраль 2020, 04:15
Прогноз погоды на выходные в столице ДФО уже опубликован
Морозы начнут покидать Владивосток
Приморские синоптики уже опубликовали
прогноз погоды на ближайшие выходные во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.
Погода будет вполне комфортной в эти дни.
По данным портала «Примпогода», в субботу во Владивостоке будет переменная облачность, до -10 градусов. Ветер 9-14 м/с – умеренный.
В ночь на воскресенье будет до 16 градусов мороза. Ветер также не должен усилиться – максимум 11 м/с. Днем в воскресенье будет -7…-9 градусов мороза, ветер 6-11 м/с.
Читайте также:
Рейсовый автобус пострадал в жестком ДТП на мосту
Караван с китайскими овощами пересек границу Приморья
Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток
Популярное
Loading...
Загрузка...