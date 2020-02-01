Прогноз погоды на выходные во Владивостоке уточнили синоптики

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные для Владивостока, сообщает DEITA.RU. Все данные о погоде на 1 и 2 февраля опубликованы на портале «Примпогода».



Так, суббота будет относительно теплой. Днем в столице ДФО ожидается от -4 до -6 градусов. Ветер будет 6-11 м/с, однако порывы могут достигать и 14 м/с. В ночь на воскресенье будет морозно – до -14 градусов при ветре в 11 м/с.

В воскресенье, 2 февраля, ожидается до 7 градусов мороза. Ветер умеренный, до 11 м/с.