Новости
Нелегальные помойки обойдутся Артему в 2,6 миллиона рублей
1 Февраль 2020, 07:45
Владивосток не попал в рейтинг «высоких» городов
1 Февраль 2020, 07:15
Прогноз погоды на выходные во Владивостоке уточнили синоптики
1 Февраль 2020, 06:30
Известна зарплата Медведева на новом посту
1 Февраль 2020, 05:45
Стали известны подробности скандала с Собчак в самолете
1 Февраль 2020, 05:00
Украденный телефон обошелся россиянину в 2,9 млн рублей
1 Февраль 2020, 04:15
Названы 3 опасные способа торможения
1 Февраль 2020, 03:30
Водители нашли способ не платить штрафы ГИБДД
1 Февраль 2020, 02:30
Прогноз погоды на выходные во Владивостоке уточнили синоптики
Уже известно, утихнет ли ветер
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на
ближайшие выходные для Владивостока, сообщает DEITA.RU. Все данные о погоде на
1 и 2 февраля опубликованы на портале «Примпогода».
Так, суббота будет относительно теплой. Днем в столице ДФО ожидается от -4 до -6 градусов. Ветер будет 6-11 м/с, однако порывы могут достигать и 14 м/с. В ночь на воскресенье будет морозно – до -14 градусов при ветре в 11 м/с.
В воскресенье, 2 февраля, ожидается до 7 градусов мороза. Ветер умеренный, до 11 м/с.
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