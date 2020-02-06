Прогноз погоды во Владивостоке на четверг озвучили синоптики

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на четверг, 5 февраля, сообщает ИА DEITA.RU. Данные по погоде для Владивостока опубликованы на портале «Примпогода».



Так, рано утром в городе будет морозно: до -20 градусов. Также ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Днем немного потеплеет: до -11 градусов. Однако прогулки не будут комфортными – из-за ветра будет казаться холоднее, чем есть на самом деле.

Ночь будет не такая холодная, как предыдущая: столбик термометра опустится до -15 градусов. Ветер умеренный, до 11 м/с.