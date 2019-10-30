Прогноз: в стране ожидается рост протестов и митингов

Социальные протесты, связанные с нехваткой средств в стране, будут продолжаться. Кроме того, со временем число акций и забастовок будет только увеличиваться. Об этом сообщает DEITA.RU.

Так, согласно исследованиям Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), волна социального протеста в регионах растет. Происходит это из-за неудовлетворения потребностей отдельных групп граждан, из-за систематической нехватки средств или социальных благ для них.

Эксперты отмечают, что сейчас протесты проходят умеренно, но их активность и массовость будет увеличиваться со временем.

Приморский край не остается в стороне: сегодня в регионе регулярно проходят акции от различных групп общественности. Так, 30 октября ученые Владивостока выступили на митинге против точечной застройки на территориях, граничащих с Академгородком ДВО РАН. Протестующие отмечают, что стройка наносит колоссальный ущерб природе, мешает работе научников, а в будущем такое соседство будет вызывать недовольство самих потенциальных жильцов – ведь научники работают и с опасными веществами и материалами.

Бастуют жители и против муниципальной реформы: в частности, жители Хорольского района протестовали против объединения в муниципалитете. Они опасаются, что в результате объединения могут остаться без социальной инфраструктуры и дорожного ремонта, так как средства, выделенные на это, «уйдут на нужды других поселений».

Возмущает жителей и точечная застройка: давно не находит своего решения конфликт на улице Кирова во Владивостоке, где жильцы дома готовы пойти войной на застройщика, который пытается втиснуть дом на ограниченной территории. Пишут письма в администрацию президента и жители Русской, на территории которой «Лесной квартал» планирует разместить три дома. Кроме того, ранее жители краевого центра написали письмо главе государства с просьбой остановить стройку на Океанском проспекте.

Александра Маслова