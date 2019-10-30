Новости
Сборная Приморья сразилась со спортсменами из Китая
30 Октябрь 2019, 12:36
Минстрой: капремонт будут делать по-новому
30 Октябрь 2019, 12:34
ОСАГО признают недействительным по новому закону
30 Октябрь 2019, 12:04
Хабаровские электрические сети стали лауреатами конкурса «Премия здоровья»
30 Октябрь 2019, 12:00
Прогноз: в стране ожидается рост протестов и митингов
30 Октябрь 2019, 11:40
Медведев поручил ограничить выдачу кредитов
30 Октябрь 2019, 11:31
Российско-китайский спортивный фестиваль открыли во Владивостоке
30 Октябрь 2019, 11:30
В Приморье принят закон об Уполномоченном по правам ребенка
30 Октябрь 2019, 11:17
Прогноз: в стране ожидается рост протестов и митингов
Социальные протесты, связанные с нехваткой средств в стране, будут продолжаться. Кроме того, со временем число акций и забастовок будет только увеличиваться. Об этом сообщает DEITA.RU.
Так, согласно исследованиям Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), волна социального протеста в регионах растет. Происходит это из-за неудовлетворения потребностей отдельных групп граждан, из-за систематической нехватки средств или социальных благ для них.
Эксперты отмечают, что сейчас протесты проходят умеренно, но их активность и массовость будет увеличиваться со временем.
Приморский край не остается в стороне: сегодня в регионе регулярно проходят акции от различных групп общественности. Так, 30 октября ученые Владивостока выступили на митинге против точечной застройки на территориях, граничащих с Академгородком ДВО РАН. Протестующие отмечают, что стройка наносит колоссальный ущерб природе, мешает работе научников, а в будущем такое соседство будет вызывать недовольство самих потенциальных жильцов – ведь научники работают и с опасными веществами и материалами.
Бастуют жители и против муниципальной реформы: в частности, жители Хорольского района протестовали против объединения в муниципалитете. Они опасаются, что в результате объединения могут остаться без социальной инфраструктуры и дорожного ремонта, так как средства, выделенные на это, «уйдут на нужды других поселений».
Возмущает жителей и точечная застройка: давно не находит своего решения конфликт на улице Кирова во Владивостоке, где жильцы дома готовы пойти войной на застройщика, который пытается втиснуть дом на ограниченной территории. Пишут письма в администрацию президента и жители Русской, на территории которой «Лесной квартал» планирует разместить три дома. Кроме того, ранее жители краевого центра написали письмо главе государства с просьбой остановить стройку на Океанском проспекте.
Александра Маслова