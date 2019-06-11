Экономист прокомментировал прогноз Всемирного банка о рисках для российской экономики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Экономику сегодня».

Как говорит доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов Российские и международные организации используют разные методики расчёта макроэкономических показателей. Из этого следует, что прогнозы Всемирного банка не совпадут с прогнозом, который предоставляет Росстат. «Росстат», тем не менее, подтверждает, что риски для экономики РФ есть.

По прогнозу Всемирного банка рост российской экономики к концу текущего года составит 1,2%. Но специалисты добавили, что на ситуацию могут оказать влияние санкции, снижение цены на нефть, изменение условий торговли на мировом рынке и многое другое.

Алисенов отметил, что снижение цен на энергоресурсы и правда может влиять на прогноз, и поэтому Россия создает резерв в валюте – не только национальной. Меры предпринимаются, по словам эксперта, достаточные.

Кроме того, не стоит забывать, что цены изменяются циклично, а значит, после падения они поднимутся снова.

Анастасия Туркова