Для предотвращения страшных последствий власти мобилизовали 16 тысяч человек, сообщает DEITA.RU.



В четверг утром на территорию Китая обрушился тропический шторм. Из-за его мощи ему уже присвоили имя – Випа. Больше всего от стихии пострадали территории южного Китая: провинция Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район и остров Хайнань.

Как пишет ТАСС, метеорологи фиксируют порывы ветра до 23 м/с. Сообщается, что проливные дожди будут идти три дня. Они принесут до 200 мм осадков.

Ранее сообщалось о том, что в начале августа на Приморье могут обрушиться тайфуны, которые начнут зарождаться в Тихом океане.

Елена Миронова