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Программа «1000 дворов» добралась до самого севера Приморья
Новая детская площадка с горками и качелями появилась в приморском селе Красный Яр на севере региона по губернаторской программе Олега Кожемяко «1000 дворов», сообщает DEITA.RU.
В рамках выполненных работ подрядчики установили также противоударное покрытие, шведскую стенку и лавочку. Открытие площадки состоялось в присутствии школьников, их родителей и педагогов. С торжественными словами выступили представители местной администрации на нацпарка «Бикин».
Заявку на участие в программе губернатора «1000 дворов» готовили практически все односельчане, рассказала жительница Красного Яра Наталья Канчуга.
Решающим фактором в одобрении заявки Красного Яра на обновление детской площадки стало единодушие односельчан и четкий выбор конкретных работ по благоустройству. «Именно мнение приморцев является решающим при проведении работ по программе», - отмечает заместитель губернатора Приморья Елена Пархоменко.
По ее словам, участие жителей края в программе не только дает им возможность построить те дворовые объекты, которые они считают необходимыми, но и повышает собственную ответственность за приобретенное имущество.
Глава Красного Яра Галина Петрова отметила, что скоро в селе по программе появятся сквер, площадка для воркаута и спортивная площадка.