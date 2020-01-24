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6 Декабрь 2019, 18:15

Программу льготной ипотеки расширят для россиян

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Депутаты уже направили в Минстрой и Минфин соответствующие предложения, сообщает DEITA.RU.

В России необходимо направлять больше средств из федерального бюджета на финансирование программы льготной ипотеки для молодых семей. С таким предложением выступили депутаты «Единой России». Как пишет «Парламентская газета», письмо уже направлено в ответственные структуры – Минфин и Минстрой.

Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко отметил, что государство должно помогать молодым семьям покупать свое жилье. Сейчас уже есть очереди из молодых семей – из-за недостаточного финансирования.

По итогам заседания членов генсовета партии депутаты приняли решение обратиться к правительству РФ с просьбой – увеличить финансирование льготных программ ипотечного кредитования для молодых семей.

Елена Миронова 

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