Программу развития транспорта перезапустят в Приморье

В следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» начнется разработка госпрограммы транспортного планирования, которая будет направлена на оптимизацию всех пассажироперевозок в регионе, сообщили DEITA.RU в пресс-службе краевой администрации.

Отраслевой документ впервые свяжет потоки всех транспортных и пассажирских перевозок в регионе и позволит провести модернизацию всей транспортной системы Приморья. Программа развития транспорта должна быть представлена главе региона к августу 2020 года.

В частности, в программе предусмотрят диспетчеризацию всех автобусных рейсов в регионе, коих сегодня насчитывается свыше 170. По словам замдиректора краевого департамента транспорта Григория Плотницкого, в этой сфере работают 37 межмуниципальных перевозчиков, обслуживающих около 5 миллионов человек в год.

По его словам, программа будет направлена не только на оптимизацию самой системы транспорта, но и на улучшение деловой среды и повышение конкуренции в отрасли.

Примечательно, что документ будет учитывать не только мнения перевозчиков, но и жителей, регулярно пользующих транспортными услугами в регионе. В частности, в четверг состоялась встреча представителей департамента транспорта и краевого госавтонадзора с транспортниками-предпринимателями. Стороны обсудили различные вопросы транспортной системы, которые лягут в основу разработки новой краевой программы.