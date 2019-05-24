В Пермском крае после взрыва газопровода начался пожар, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, в пятницу, 24 мая, в 5 часов 50 минут по местному времени в районе деревни Вереино местные жители заметили зарево. В то же время диспетчер ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский» заявил о падении давления в магистральном газопроводе.

Отмечается, что ближайший населенный пункт находится в семи километрах от места происшествия. Оперативная группа находится в районе аварии.

По имеющейся информации, на данный момент отключен участок газопровода с 1555-го по 1647 километр.

Екатерина Брязгунова