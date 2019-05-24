24 Май 2019, 15:48
Прогремел взрыв на магистральном газопроводе
Источник изображения: DEITA.RU
В Пермском крае после взрыва газопровода начался пожар, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, в пятницу, 24 мая, в 5 часов 50 минут по местному времени в районе деревни Вереино местные жители заметили зарево. В то же время диспетчер ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский» заявил о падении давления в магистральном газопроводе.
Отмечается, что ближайший населенный пункт находится в семи километрах от места происшествия. Оперативная группа находится в районе аварии.
По имеющейся информации, на данный момент отключен участок газопровода с 1555-го по 1647 километр.
Екатерина Брязгунова
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