27 Июнь 2019, 13:10
Прогулочный катер загорелся во Владивостоке
Источник изображения: DEITA.RU
В четверг, 27 июня, два пожарных расчета направились в сторону Первомайского порта в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.
По словам жителей улицы Березовой, вой сирень был слышен на весь микрорайон.
Ситуацию прояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожарные спешат потушить возгорание небольшого прогулочного катера. «Выехал пожарный расчет. Произошло возгорание прогулочного катера. Он находится на суше, еще не поставлен на воду», — сказал Михаил Исаметов.
Екатерина Брязгунова
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