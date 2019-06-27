В четверг, 27 июня, два пожарных расчета направились в сторону Первомайского порта в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

По словам жителей улицы Березовой, вой сирень был слышен на весь микрорайон.

Ситуацию прояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожарные спешат потушить возгорание небольшого прогулочного катера. «Выехал пожарный расчет. Произошло возгорание прогулочного катера. Он находится на суше, еще не поставлен на воду», — сказал Михаил Исаметов.

Екатерина Брязгунова