4,5 миллиона рублей украли у мужчины на одной из московских улиц, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, ограбление совершили двое мужчин на улице Адмирала Королева. Перед тем как обчистить несчастного, преступники угрожали и брызгали в лиц своей жертве неизвестную жидкость. Только после этого мужчины схватили сумку с деньгами и ушли в неизвестном направлении.

Как пишет Lenta.ru, в Управление МВД по Москве факт нападения на гражданина и отъем у него крупной суммы подтвердили. Проводятся следственные проверки, а также устанавливаются личности грабителей.

Стоит отметить, что ограбления среди бела дня проходят на улицах во всех российских городах. Чаще всего преступники бывают пойманы.

Екатерина Брязгунова