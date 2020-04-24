telegr wh call

Новости

В супермаркеты не пустят без масок

24 Апрель 2020, 17:15

Неадекватный водитель Пробокса устроил ДТП и скрылся

24 Апрель 2020, 16:47

В Приморье завезли 3000 тонн овощей и фруктов из Китая

24 Апрель 2020, 16:45

Просто «Простой»: Медиков Дальнегорска лишили одной трети оклада

24 Апрель 2020, 16:15

В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом

24 Апрель 2020, 15:50

Директор школы в Находке скоропостижно скончался на рабочем месте

24 Апрель 2020, 15:45

Проигнорировавший скорую Land Cruiser ищут во Владивостоке

24 Апрель 2020, 15:15

Владивостокцы продавили индекс самоизоляции

24 Апрель 2020, 14:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Проигнорировавший скорую Land Cruiser ищут во Владивостоке

скорая

Водитель не уступил дорогу машине с сиреной

Нарушившего правила дорожного движения и, возможно, подвергшего чью-то жизнь опасности водителя разыскивают во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в соцсетях видеоролик, где был запечатлен инцидент в районе улицы Окатовой. Главным действующим лицом оказался рулевой элитного внедорожника Toyota Land Cruiser 100, не обращающий внимание на карету скорой помощи.

«На видеозаписи спецмашина двигается с включенными звуковыми сигналами, однако водитель впереди идущей Тойоты пренебрегает требованием уступить дорогу и продолжает движение в направлении бухты Патрокл», – рассказали в городском отделении ГИБДД.

Нарушителю, когда его обнаружат, грозит лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Читайте также:

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Минпромторг назвал 1300 автомобилей роскошными

Вскрывать авто, оцеплять жильё: полиции хотят дать особые полномочия

Елена Кот

Популярное

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Губернатор Приморья может смягчить режим самоизоляции

Дальневосточники смогут выйти из дома только по цифровым пропускам

В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...