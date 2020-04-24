Проигнорировавший скорую Land Cruiser ищут во Владивостоке

Нарушившего правила дорожного движения и, возможно, подвергшего чью-то жизнь опасности водителя разыскивают во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в соцсетях видеоролик, где был запечатлен инцидент в районе улицы Окатовой. Главным действующим лицом оказался рулевой элитного внедорожника Toyota Land Cruiser 100, не обращающий внимание на карету скорой помощи.

«На видеозаписи спецмашина двигается с включенными звуковыми сигналами, однако водитель впереди идущей Тойоты пренебрегает требованием уступить дорогу и продолжает движение в направлении бухты Патрокл», – рассказали в городском отделении ГИБДД.

Нарушителю, когда его обнаружат, грозит лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.