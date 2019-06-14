В работе Instagram наблюдается сбой, сообщает DEITA.RU.

По данным портала Downdetector, пользователи из России, Великобритании, Германии, Соединенных Штатов, Испании и даже жители Страны восходящего солнца пожаловались на неполадки во время работы приложения. По их словам, плохо загружаются фотографии и видео, не происходит обновление ленты, не получается войти в приложение. Некоторые даже уверяют, что не грузится компьютерная версия.

В компании заявили, что о неполадках на данный момент известно, однако сказать, когда полноценная работа восстановится, пока не могут. Ремонтные работы ведутся.

Ранее прошла информация о том, что 12 июня, в День России, глобальный сбой произошел с Telegram. Российских пользователей он не коснулся.

Екатерина Брязгунова