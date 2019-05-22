В среду, 22 мая, в администрации Приморского края прошла бизнес-конференция "Бизнес у моря", сообщает DEITA.RU.

Во время пленарного заседания со вступительной речью к присутствующим обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он рассказал участникам о введенных мерах поддержки в прошлом году и с начала 2019-го.

"Для поддержки предпринимателей в бюджете Приморья заложили 740 миллионов рублей. Начала свою работу микрокредитная организация, которая выдает кредиты под 7,75%. Вдвое уменьшили налоговую нагрузку для впервые создаваемых предприятий, работающих по упрощенной налоговой системе", - рассказал Олег Кожемяко.

Во время пленарного заседания предприниматели смогли лично задать вопросы губернатору региона, в которых просили помощи и поддержки в работе.

Так, один из вопросов задал предприниматель из Уссурийска, представитель хлебозавода. К губернатору он обратился с вопросом о субсидиях предприятий, производящих хлеб и хлебобулочные изделия, а также затронул тему резкого подорожания муки, которое произошло в конце 2018 года.

"В конце года цена за килограмм муки выросла с 20 до 23 рублей. В 40% стоимости хлеба включена цена муки. В связи с этим нас пришлось увеличить цену нашей продукции. Как нам ответили производители на такой шаг они потому что на экспорт в этом году было отправлено много зерна", - рассказал бизнесмен.

Также он спросил возможно ли какая-нибудь поддержка со стороны администрации Приморья для хлебоизготовителей.

Губернатор Приморья ответил, что для подобных предприятий в этом году заработает субсидия, обратиться за которой они могут уже в июне.

"На каждую тонну произведенного хлеба предусмотрена субсидия в размере 1,7 тысяч рублей и 2,55 тысяч для северных районов и островных территорий", - отметил Олег Кожемяко.

Иван Крышан