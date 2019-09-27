Производителей из Приморья научат работать на международных площадках

Семинар пройдет в центре «Мой бизнес», сообщает DEITA.RU.

29 сентября в городе Находка состоится бесплатный семинар для приморских бизнесменов на тему «Возможности онлайн-экспорта».

Как сообщили в краевой администрации, занятие проведет сертифицированный тренер Антон Федореев. Он сотрудничает со «Школой экспорта» Российского экспортного центра (РЭЦ). В программе семинара:

Лекция о преимуществах интернет-торговли и специфике этой деятельности

Определение степени готовности бизнеса к работе на площадках для онлайн-экспорта

Рассказ о самых популярных мировых маркетплейсах: Ebay, Amazon, Alibaba, Tmall и JD

Организаторы сообщают, что принять участие в семинаре смогут как опытные экспортеры, так и начинающие бизнесмены.

Как рассказал заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес» Денис Дробот, возможности онлайн-экспорта практически безграничны. Это прекрасная возможность презентовать свой товар партнерам из-за границы без особых затрат.

Как подчеркнул Денис Дробот, приморские предприниматели имеют возможность разместить свои товары на «витрине» Приморья на двух популярных мировых площадках - Alibaba.com и EC21.com.

Обучение пройдет в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

Вниманию предпринимателей! Мероприятие пройдет 29 сентября с 10.00 до 18.00 в Находке по адресу: улица Озерная, 2, аудитория 308. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, количество мест ограничено.

Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона: +7 (4236) 64-05-04, либо по адресу электронной почты: mybusinessnhk@gmail.com.

Елена Миронова