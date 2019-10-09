Производители не понимают, почему россияне не хотят покупать эти машины

Популярные в США, многих странах Латинской и Южной Америки, Африки и Азии пикапы так и не нашли своего места в сердцах россиян, сообщает DEITA.RU.

Преимущества пикапов, которые обычно декларируют производители, для жителей России остаются спорными, свои потребительские предпочтения они отдают кроссоверам и полноценным внедорожникам. В первом квартале 2019 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России продали всего 1983 новых пикапа, а это на 28 процентов ниже показателей прошлого года. Например, на самом большом автомобильном рынке страны – в Москве за полгода смогли реализовать всего 719 новых машин такого класса.

По оценкам «DEITA.RU», основанным на результатах опроса потенциальных потребителей автомобилей с внедорожными функциями, большинство не видит потребительских и маркетинговых преимуществ автомобилей такого класса.

На сегодняшний день в ДФО цена наиболее популярных пикапов Mitsubishi L200 и Toyota Hilux превышает 2,2- 2,5 миллиона рублей, «люксовые» версии, которые в той или иной степени могут быть использованы для демонстрации какого-то «статуса» владельца, легко преодолевают порог в 2,8-3 миллиона рублей. Такие цены сопоставимы с ценами на новые полноприводные кроссоверы или даже внедорожники от этих же производителей, например, Mitsubishi Pajero и Pajero Sport или Toyota Fortuner.

Декларируемая производителем надежность этих автомобилей также не является основополагающим фактором для принятия решения о покупке, например люксовый пикап от Mercedes – X-class собран на базе не очень популярного в регионе Nissan Navarra. Последний автомобиль хоть и не плох, судя по отзывам владельцев, но сборка его на заводе в Испании, как-то не привлекает потенциальных покупателей.

С точки зрения использования в качестве рабочей, грузовой машины, пикапы значительно уступают тем же микро грузовикам и грузопассажирским микроавтобусам, популярным в регионе. Заявленная грузоподъемность редко превышает 500 – 800 кг, даже у таких габаритных и официально не представленных в РФ моделей, как Toyota Tundra.

При использовании в качестве экспедиционного автомобиля респондентами было отмечено одно основательное преимущество – в кузове можно разместить грузы, запах которых в салоне не желателен, например, топливо. При этом практически в любом пикапе, кроме той же Toyota Tundra и ее одноклассников не возможен ночлег внутри автомобиля – салон полноценно не трансформируется, а кузов слишком короткий.

В целом, потребителями такого класса автомобилей движет зачастую желание сэкономить прядка 200 – 300 тысяч рублей для получения более или менее приемлемого внедорожника для использования вне пределов города. В данном случае сэкономленные средства могут быть потрачены на качественную модернизацию автомобиля. Вместе с тем вместе с общемировой тенденцией по сокращению количества людей, увлекающихся автомобильным туризмом, сокращается и потенциальная аудитория покупателей пикапов, особенно на Дальнем Востоке РФ, где коммерческую их нишу, пока с успехом занимают подержанные полноприводные грузовики и микроавтобусы из Японии.

Михаил Светлов