Производителя детской присыпки обвинили в распространении наркотиков

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Известному мировому производителю санитарно-гигиенических и лекарственных товаров придется выплатить десятки миллионов долларов за вовлечение своих потребителей в «опиоидный кризис». Об этом сообщает DEITA.RU.
Речь идет о компании Johnson&Johnson, которого власти штата Огайо США обвинили о распространении опиоидов среди населения через медицинский персонал страны без предварительного объяснения повышенных рисков привыкания к «наркотическим» обезболивающим лекарствам. Суд Соединенных Штатов уже установил, что за последние двадцать лет из-за зависимости от опиоидов, производства в том числе указанной компании, погибли не более двухсот тысяч американцев.
Несмотря на то, что Johnson&Johnson уже дала согласие на досудебную выплату двадцати миллионов долларов двум пострадавшим округам штата, компания отказывается признавать свою причастность к «кризису».
«Нами было разработано менее одного процента от всех известных рецептурных наркотических обезболивающих США», - заявили в компании.
Отметим, что в конце лета указанная компания уже выплатила более пятисот миллионов долларов штату Оклахома за похожий «опиоидный» эпизод.
В целом в распространении «опиоидного кризиса» в США обвиняются двадцать фармацевтических компаний и распространителей.
Екатерина Цой