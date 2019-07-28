В Амурской области появится завод по производству метанола. Его мощность составит один миллион тонн в год предельного спирта, сообщает DEITA.RU.

Соответствующее соглашение было подписано в субботу, 27 июля, Корпорацией развития Дальнего Востока и АО «Технолизинг».

Производство будут размещено в городе Сковородино на ТОР «Свободный». Отмечается, что здесь уже имеется вся необходимая инфраструктура. Поставки газа для создания метанола осуществит компания «Газпром».

Ожидается, что на полную мощность новый завод, на котором создадут свыше 150 рабочих мест, выйдет в 2023 году.

Ранее прошла информация о том, что на одном из дальневосточных заводов на проходной формируется очередь из иностранцев, которые спешат на работу. Местные жители жалуются, что граждане ближайших республик фактически забрали их рабочие места.

Екатерина Брязгунова