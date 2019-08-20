Приморская компания «Эко Тойс» готова увеличить количество экологически чистых игрушек на международный и отечественный рынки до 40 тысяч экземпляров, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали представители компании, детские игрушки изготавливаются из натурального дерева в производственных цехах, которые расположены в Чугуевском районе. На сегодня компания выпускает около 10 тысяч игрушек, однако введение в эксплуатацию нового цеха увеличит объем производства.

«В данный момент заканчивается строительство современного производственного комплекса площадью 1,5 тысячи квадратных метров, будет установлено новое оборудование. Успешная реализация инвестиционного проекта позволит увеличить объем производства до 40 тысяч игровых наборов в месяц», – рассказали в компании.

В цехах предприятия трудится порядка 50 человек. Их продукция реализовывается в российских детских розничных сетях, а также представлена в Канаде, США, Коре и Новой Зеландии. Также компании в рамках реализации государственной программы «Развитие экономики и инновационная экономика Приморского края» были выделены участки для заготовки леса.

В краевом департаменте экономики и развития предпринимательства отметили, что с помощью краевого Центра развития экспорта детские игрушки «Эко Тойс» представлены на крупнейшей в Азии международной онлайн-платформе для оптовых закупок Аlibaba.com. Такая помощь бизнесу – одно из направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Иван Юрьев