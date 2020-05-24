Производство вакцины от COVID-19 в России начнётся к концу лета

В России принимаются беспрецедентные усилия для того, чтобы максимально быстро перейти к масштабированию производства вакцины от коронавируса сразу же после её предполагаемого появления в конце лета, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Об этом изданию рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.

По его словам, производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета. Вместе с этим, как отмечает специалист, её производство не позволит иммунизировать большое количество населения страны сразу.

Ранее стало известно, что препарат от COVID-19 должен появиться в России раньше предполагаемого срока.