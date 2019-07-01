Планы сотрудников ГИБДД, как говорится, никто не отменял. Более того, отдохнуть в летний отпуск, как белые люди, хочется всем, в том числе и инспекторам. Чтобы удовлетворить все свои потребности, а также профессиональные амбиции, сотрудники ДПС идут на различные ухищрения, сообщает DEITA.RU.

Так, российские водители рассказывают о старом разводе, который активно процветает на сегодняшний день на федеральных трассах. Развод этот в народе получит название «пройдемте на медосмотр».

Суть его проста. Сотрудник ДПС останавливает автолюбителя якобы для проверки документов и отмечает, что у водителя что-то неважный вид. Тут же предлагает пройти медосмотр, уточняя: «дуть в трубочку не придется», чем и усыпляет бдительность водителя. После этого завязывается небольшой диалог, которым вводит автомобилиста в заблуждение.

Вскоре у стража порядка в руках появляется кипа документов, которую и предлагается подписать водителю. Первые два листа обычно прочитывает, а потом просто-напросто подписывает бумаги. Под чем водитель ставит автограф, чаще всего становится известно быстро. Тут придется либо заплатить, либо отвечать за то, что не совершал.

Не стать жертвой уловки — просто. Не нужно соглашаться на медосмотр. Любой водитель имеет на это полное право.

Екатерина Брязгунова