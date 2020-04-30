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Пройдут дожди – синоптики о погоде на четверг

Море, закат, скала, горизонт

В целом погода будет достаточно теплой

На территории Приморского края продолжается заметная тенденция к потеплению. Так, в отдельных районах только за минувшие сутки воздух прогрелся местами до 20 градусов и более, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сообщению «Примпогоды», в четверг с утра погода начнет немного меняться. Температуры едва ли изменятся существенно – в континентальных районах края вовсе будет довольно жарко, от 20 до 27 градусов.

В южной части региона возможны дожди, особенно сильные осадки ожидаются на юго-восточной части Приморья. Также там похолодает в среднем на 5 градусов, усилится прохладный ветер с моря.

Также во Владивостоке будет довольно облачно, местами туман. В дневное время не исключена вероятность небольшого дождя. Ночью немного потеплеет.  

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