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Проклятое кресло или теплое место: вице-мэры Владивостока — долгожители и не очень

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Мэрия, администрация города Владивостока, солнце, лето 2

На прошлой неделе прямо перед повышением тарифов на проезд в общественном транспорте администрацию Владивостока скоропостижно покинул Владимир Черепков, который на протяжении последних четырех месяцев был заместителем мэра. На сегодняшний день это единственный вице-мэр, который пришел в серый дом во время Олега Гуменюка, ну и покинул свою должность при нем же. Редакция DEITA.RU решила вспомнить вице-мэров-долгожителей и повнимательнее присмотреться к разношерстной команде, управляющей сегодня городом.

А она действительно разношерстна: в команде Гуменюка нашлось место представителям администраций и Пушкарева, и Николаева. Сейчас ее политическим долгожителем является  вице-мэр Константин Лобода. Он начал свою карьеру в мэрии в 2013-м с должности первого зама, однако с приходом Олега Гуменюка его понизили до обычного заместителя главы города, при этом курирует он почти те же самые вопросы, что и при Игоре Пушкареве, и Виталии Веркеенко. За это время Лобода успел побывать и в статусе исполняющего обязанности главы города.

По длине дистанции его можно сравнить с еще одним долгожителем городской администрации Алексеем Литвиновым, он стал заместителем главы города в самом начале работы Игоря Пушкарева на посту мэра. После задержания экс-мэра на его молодые плечи взвалилось бремя руководства городом. Удержался он на посту и после избрания мэром Виталия Веркеенко и проработал в городской администрации до октября 2018 года, пока не ушел по собственному желанию, как говорят, после конфликта с бывшим мэром. Правда через несколько дней ушел и сам Виталий Веркеенко. Он, кстати, стал самым недолгим правителем мэрии, не проработав на посту и года. Впрочем, как и назначенные им заместители.

Так, Сергей Шерстюк недолго поруководил мэрией в смутное время переизбрания городского главы и тихо ушел в закат. Туда же отправились Наталья Зубова и Сергей Ткаченко, продолжительное время работавшие с осужденным экс-мэром Пушкаревым. Стоит отметить, что этому мэру удалось сколотить крепкую команду, которая дольше всех проработала в «сером доме», не испытывая кадровых потрясений, в отличие от нынешней.

Если же оценивать нынешнюю ситуацию с вице-мэрами Владивостока, то отдельно стоит выделить Ольгу Козерацкую, которая уже занимала должность первого вице-мэра Владивостока - во времена мэрства Владимира Николаева, однако покинула администрацию с приходом Игоря Пушкарева. А также еще одного вице-мэра Наталью Соколову, которая хоть и не работала до этого в администрации города, но долгое время руководила департаментом земельных и имущественных отношений.

Остальные заместители главы широкой публике неизвестны. Отметим, что активные кадровые перетрубации в команде мэра начались только этой весной, и когда они закончатся, и сколько еще уполномоченные замы будут пытаться делать жизнь горожан лучше, неизвестно. Но пока, по субъективным ощущениям жителей Владивостока, получается не очень.

Иван Юрьев

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