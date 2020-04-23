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Прокуратура изучит «фонтан» в Снеговой Пади

труба

Сейчас жильцы дома набирают воду, которую подвозит в машинах «Примводоканал»

Городская прокуратура Владивостока проверяет все детали прорыва на улице Адмирала Горшкова, 4 во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

Как рассказали в прокуратуре краевой столицы, прорыв произошел на днях – около 20 многоквартирных домов остались без холодной воды.

Сейчас жильцы дома набирают воду, которую подвозит в машинах «Примводоканал».

Прокуратура проводит всестороннюю проверку случившегося. В ведомстве подчеркнули, что после нее будет дана оценка действиям всех причастных лиц.

Напомним, ранее ИА DEITA.RU писала о том, что в ночь на 23 апреля в районе Снеговой Пади произошел очередной прорыв сети холодного водоснабжения – уже в на другом участке сетей. 

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