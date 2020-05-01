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Прокуратура нашла виновника прорыва трубы на Снеговой Пади

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Возбуждено административное дело и вынесено предписание

Двое суток жители 25 домов в одном из микрорайонов Владивостока сидели без воды после того, как произошел прорыв трубы. Прокуратура приморской столицы провела тщательную проверку инцидента, сообщает ИА DEITA.RU.  

Как сообщили в ведомстве, авария произошла в районе строительства жилого дома. В отношении КГУП «Приморский водоканал» специалисты возбудили дело об административном правонарушении. Руководитель организации получил представление по данному факту.

Напомним, ранее ИА DEITA.RU писала о том, что в ночь на 23 апреля в районе Снеговой Пади произошел очередной прорыв сети холодного водоснабжения – уже в на другом участке сетей. Жители микрорайона сообщали, что остались без воды на неопределенный срок – воду им подвозили сотрудники «Примводоканала» на машинах.  

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