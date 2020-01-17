Прокуратура назвала причину пожара на плавбазе «Петр Житников»

Дальневосточная транспортная прокуратура внесла представления капитанам морских портов Владивостока и Находки за пожар на плавбазе «Петр Житников», сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Прокурорская проверка была проведена после пожара, который произошел на плавбазе в конце сентября, тогда судно находилось в нескольких километрах от Интурупа в Тихом океане. В прокуратуре заверили, что во время пожара никто не пострадал и не погиб. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности – упаковка для продукции хранилась в неположенном месте.

После проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении капитана судна и внесла представление в компанию, к которой приписана плавбаза. Кроме этого, под удар попали капитаны морских портов, в обязанность которых входит проверка судов перед их выходом в море. Капитан порта Находки получил представление за то, что не выявил нарушения на плавбазе, капитан порта Владивостока получил представления за то, что выявил нарушение, но не возбудил административное дело.

Также у прокуратуры появились вопросы к работе территориального управления Росрыболовства, в ходе проверки выяснилось, что ведомство проводило выездные проверки только на бумаге, при этом флот для этих целей в учреждении есть. Соответствующее представление было внесено в ведомство.

Отметим, что следственные органы проводят проверку, по итогам которой может быть возбуждены уголовные дела по статьям 263 и 168 УК РФ.

Иван Юрьев