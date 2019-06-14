Деньги, происхождение которых неизвестно, прокуратура начнет отбирать в пользу государства, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой выступил Минюст.

Если предложение будет одобрено, что прокуратура получит право обращаться в суд с требованием об изъятии денег у чиновников. Речь идет только о средствах, полученных незаконным путем.

Стоит отметить, что ранее прокуратура имела право обернуть в пользу государства лишь автомобили, недвижимость и имущество, приобретенное на незаконные средства. То есть, по сути, деньги могли находиться на счетах столько времени, сколько потребуется.

Именно этот пробел в законе было принято решение ликвидировать.

Ранее прошла информация о том, что прокуратура пустила с молотка дорогой автомобиль супруга чиновницы из Хабаровского края. Стоимость автомобиля превышала общий уровень дохода семьи за последние несколько лет на 400 тысяч.

Екатерина Брязгунова