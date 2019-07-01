После ареста счетов компаний Игоря Пушкарева «Востокцемент» выплатил деньги сотрудникам вовремя, но через займы и вмешательство прокуратуры, сообщает DEITA.RU.

Расчет получили работники Теплоозёрского цементного завода, «Спасскцемента», «Якутцемента», Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебёночного заводов. Эти компании входят в структуру «Востокцемента».

Спасти ситуацию на дробильно-сортировочном заводе удалось благодаря инвестору. Завод занял денег, и люди впервые за долгие годы получили зарплату наличными деньгами, сообщили в компании.

А в ЕАО к выплате зарплат подключилась местная прокуратура. В Теплоозерске прямо на заводе развернули временную приемную прокурора области, и ждущих зарплату людей принимают по графику.

Однако в комиссию по трудовым спорам подано уже 5 тысяч заявлений, и их обработка займет какое-то время. Не факт, что все работники получат деньги в срок.

Сейчас вопрос денег компании удалось решить, однако через две недели ситуация может повториться вновь.

Мобилизация всех ресурсов спасла репутацию - но вторая часть зарплатных выплат опять грозит скандалом. Кроме того, цикл производства может встать без закупок.

Цемент невозможно сделать без доменного шлака и гипса, которые заводы закупают у поставщиков. Нависают ответственностью и счета за уголь, тару, электроэнергию и топливо.

Поэтому компания, так сказать, подключила все ресурсы.

"К ситуации подключились главы регионов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь пообещали помощь предприятию", - сообщили DEITA.RU в компании "Востокцемент".

Напомним, предприятием руководят близкие родственники экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого в этом году приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

После Генеральная прокуратура РФ подала иск в Басманный суд Москвы об аресте счетов компании и взыскании с них 3,2 миллиардов рублей в доход государства. Всего под карательные меры попали 7 предприятий, располагающихся в ДФО. Без работы могут остаться 5 тысяч человек в трех дальневосточные регионах.

Василий Кучин