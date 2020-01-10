Прокуратура провела обыски в президентской администрации

Правительство страны подозревают во вмешательстве в выборы мэра, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 10 января, в администрации президента Южной Кореи прошли обыски. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания, обыски провели сотрудники прокуратуры.

Согласно заявлению прокуратуры, правительство страны подозревают во вмешательстве в выборы. Речь идет об избрании мэра города Ульсан. Такого же мнения придерживается и оппозиция страны: считается, что администрация президента помогала выбранному мэру готовить предвыборную речь и составила список предвыборных обещаний.

Елена Миронова