Новости
Поклонская стала тайным оружием «Единой России»
10 Январь 2020, 23:15
«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
10 Январь 2020, 22:45
«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию
10 Январь 2020, 22:15
Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь
10 Январь 2020, 21:45
Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота
10 Январь 2020, 21:15
"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов
10 Январь 2020, 20:45
Прокуратура провела обыски в президентской администрации
10 Январь 2020, 20:15
ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка
10 Январь 2020, 20:00
Прокуратура провела обыски в президентской администрации
Правительство страны подозревают во вмешательстве в выборы
мэра, сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 10 января, в администрации президента Южной Кореи прошли обыски. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания, обыски провели сотрудники прокуратуры.
Согласно заявлению прокуратуры, правительство страны подозревают во вмешательстве в выборы. Речь идет об избрании мэра города Ульсан. Такого же мнения придерживается и оппозиция страны: считается, что администрация президента помогала выбранному мэру готовить предвыборную речь и составила список предвыборных обещаний.
Елена Миронова