Прокуратура проверит Фургала из-за режима самоизоляции

Депутат Законодательного Собрания Хабаровского края Максим Кукушкин направил запрос в прокуратуру, где попросил проверить действия губернатора Сергея Фургала направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.



По словам депутата КПРФ, применение административной ответственности к обычным людям за нарушение режима самоизоляции не правомерно. Он уверен, что это нарушает Конституцию России, так как не было введено режима ЧС и ЧП отдельным федеральным законом. К административной ответственности могут привлечь любого человека, который прогуливается по городу, однако парламентарий уверен, что данные нормы должны применятся только в отношении больных и контактировавших граждан.

Напомним, что в каждом регионе страны введен режим повышенной готовности. Данные постановления были подписаны губернаторами регионов, согласно документам граждане могут ходить в магазин, выкидывать мусор и ездить на работу. Гуляние по улицам находится под запретом. Документы были приняты для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.