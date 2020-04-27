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Прокуратура проверит Фургала из-за режима самоизоляции

Фургал

Депутат Законодательного Собрания Хабаровского края Максим Кукушкин направил запрос в прокуратуру, где попросил проверить действия губернатора Сергея Фургала направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU. 

По словам депутата КПРФ, применение административной ответственности к обычным людям за нарушение режима самоизоляции не правомерно. Он уверен, что это нарушает Конституцию России, так как не было введено режима ЧС и ЧП отдельным федеральным законом. К административной ответственности могут привлечь любого человека, который прогуливается по городу, однако парламентарий уверен, что данные нормы должны применятся только в отношении больных и контактировавших граждан. 

Напомним, что в каждом регионе страны введен режим повышенной готовности. Данные постановления были подписаны губернаторами регионов, согласно документам граждане могут ходить в магазин, выкидывать мусор и ездить на работу. Гуляние по улицам находится под запретом. Документы были приняты для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

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