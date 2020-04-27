Новости
Ещё 24: новые заболевшие COVID-19 выявлены в Приморье
27 Апрель 2020, 14:19
В Приморье поймали поджигателей леса
27 Апрель 2020, 14:15
Жилья в Приморье строят меньше
27 Апрель 2020, 13:45
Прокуратура проверит Фургала из-за режима самоизоляции
27 Апрель 2020, 13:15
МСП поддержат на Дальнем Востоке и Севере
27 Апрель 2020, 12:45
Озвучена дата начала работы призывных комиссий
27 Апрель 2020, 12:15
Названы вероятные сроки спада эпидемии коронавируса в России
27 Апрель 2020, 11:45
Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение ПДД
27 Апрель 2020, 11:15
Прокуратура проверит Фургала из-за режима самоизоляции
Депутат Законодательного Собрания Хабаровского края Максим Кукушкин направил запрос в прокуратуру, где попросил проверить действия губернатора Сергея Фургала направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам депутата КПРФ, применение административной ответственности к обычным людям за нарушение режима самоизоляции не правомерно. Он уверен, что это нарушает Конституцию России, так как не было введено режима ЧС и ЧП отдельным федеральным законом. К административной ответственности могут привлечь любого человека, который прогуливается по городу, однако парламентарий уверен, что данные нормы должны применятся только в отношении больных и контактировавших граждан.
Напомним, что в каждом регионе страны введен режим повышенной готовности. Данные постановления были подписаны губернаторами регионов, согласно документам граждане могут ходить в магазин, выкидывать мусор и ездить на работу. Гуляние по улицам находится под запретом. Документы были приняты для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.