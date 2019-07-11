Конфликт интересов назревает в правительстве Камчатского края, сообщает DEITA.RU.



В правительстве Камчатского края назревает скандал. Депутат Дмитрий Пучковский просит прокуратуру вмешаться в семейные дела внутри структуры правительства. Дело в том, что дочь вице-губернатора края Ирины Унтиловой Юлию Горелову назначили заместителем министра образования и молодежной политики. Об этом сообщает портал «Кам 24».

Высокопоставленный пост дочь заместителя губернатора заняла 10 апреля этого года. Депутат усмотрел в этом конфликт интересов. Кроме того, несколько лет назад в администрации Петропавловска-Камчатского складывалась похожая ситуация. Тогда нынешний вице-губернатор Унтилова работала в мэрии на позиции замглавы. Ее дочь также была сотрудником горадминистрации.

Примечательно, что тогда Юлия Горелова, ныне замминистра образования, встала на учет в качестве нуждающейся в жилье. Мэрия выделила ей квартиру в отличном районе города.

ИА DEITA.RU уже сообщало о проблемах на Камчатке. Люди недовольны местной властью, а та фактически запрещает им выходить на митинги.

Елена Миронова